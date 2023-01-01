Enemy 585 — платформер, созданный Nitrome. В этой игре вы должны спасти приспешника из цикла искусственного интеллекта, используя строительные блоки платформеров. Управляйте группой меняющих форму блоков по имени Тернер, цель которой — попытаться доставить Врага 585 к флагу ворот. Нажмите пробел, чтобы повернуть на 90 градусов в сторону. Идите вперед и поделитесь Enemy 585 со своими друзьями. Наслаждайтесь этой классической флэш-игрой на настольных компьютерах и мобильных устройствах Poki! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Поворот — пробел. Enemy 585 был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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