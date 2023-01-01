WebCatalog
Enemy 585

Enemy 585

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Enemy 585 в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Enemy 585 — платформер, созданный Nitrome. В этой игре вы должны спасти приспешника из цикла искусственного интеллекта, используя строительные блоки платформеров. Управляйте группой меняющих форму блоков по имени Тернер, цель которой — попытаться доставить Врага 585 к флагу ворот. Нажмите пробел, чтобы повернуть на 90 градусов в сторону. Идите вперед и поделитесь Enemy 585 со своими друзьями. Наслаждайтесь этой классической флэш-игрой на настольных компьютерах и мобильных устройствах Poki! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Поворот — пробел. Enemy 585 был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Enemy 585, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Super Treadmill

Super Treadmill

poki.com

Mallet Mania

Mallet Mania

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Rockitty

Rockitty

poki.com

Toxic 2

Toxic 2

poki.com

Squawk

Squawk

poki.com

Onekey

Onekey

poki.com

Scribble

Scribble

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности