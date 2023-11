Go Go Ufo — это гоночная игра от Nitrome. Вы пилотируете небольшой космический корабль сверху. Чтобы выиграть гонку, вам нужно будет быть очень точным в своих движениях! Сможете ли вы стать лучшим гонщиком на космическом корабле и первым прийти к финишу? Передвигайтесь с помощью WASD или клавиш со стрелками. Go Go Ufo была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

