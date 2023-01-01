Dirk Valentine — платформер от Nitrome. Высадитесь на опасной территории противника и спасите пленников от неминуемой гибели! В этом боевом платформере вам предстоит уничтожить флот жутких стражников. Посмотрите на светящиеся звезды, чтобы получить подсказки, и помогите Дирку выиграть битву за свой народ! Передвигайтесь с помощью WASDSСтреляйте в захват щелчком мыши. Дирк Валентайн был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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