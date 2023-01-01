Swindler — это игра-платформер, созданная Nitrome. Возьмите под свой контроль существо из зеленой слизи, которое передвигается преимущественно с помощью шнура, и помогите ему добраться до сундуков с сокровищами на каждом уровне! Используйте клавиши со стрелками, чтобы переворачивать карту и собирать все ценные вещи на своем пути. Контролируйте свою скорость и старайтесь не наталкиваться на препятствия во время движения. Идите вперед и покажите нам, что у вас есть все, что нужно, чтобы стать величайшим мошенником! Перемещение - клавиши со стрелками Поднять вверх - пробел Сойти со слизи - UpSwindler был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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