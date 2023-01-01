WebCatalog
Swindler

Swindler

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Swindler в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Swindler — это игра-платформер, созданная Nitrome. Возьмите под свой контроль существо из зеленой слизи, которое передвигается преимущественно с помощью шнура, и помогите ему добраться до сундуков с сокровищами на каждом уровне! Используйте клавиши со стрелками, чтобы переворачивать карту и собирать все ценные вещи на своем пути. Контролируйте свою скорость и старайтесь не наталкиваться на препятствия во время движения. Идите вперед и покажите нам, что у вас есть все, что нужно, чтобы стать величайшим мошенником! Перемещение - клавиши со стрелками Поднять вверх - пробел Сойти со слизи - UpSwindler был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Swindler, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Swindler 2

Swindler 2

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Skywire 2

Skywire 2

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Skywire

Skywire

poki.com

Rockitty

Rockitty

poki.com

Enemy 585

Enemy 585

poki.com

Test Subject Blue

Test Subject Blue

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности