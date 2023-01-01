Test Subject Blue

Test Object Blue — приключенческий платформер, разработанный компанией Nitrome 2 марта 2011 года. Вы — учёный, проводящий эксперименты с органическими существами. Этот платформер перенесет вас в сложную научную лабораторию, где упор делается на сбор предметов. На каждом уровне вы должны приобретать ферменты для создания химических реакций. Прыгайте с платформы на платформу, перемещайтесь сквозь светящиеся стены и пройдите все этапы. Готовы ли вы поэкспериментировать? Движение – клавиши со стрелками Стрельба – пробел Тестирование клавиш «Субъект Blue» был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire-2, Двойной выстрел, Подопытный Зеленый и Мошенник

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