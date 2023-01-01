Bad Ice-Cream 3 — это игра-головоломка для двух игроков, разработанная Nitrome 11 декабря 2013 года. Bad Ice-Cream 3 позволяет вам играть за замороженное лакомство со вкусом ванили, шоколада или клубники, которое пытается съесть фрукты на каждом из этапов. Вам предстоит столкнуться с голодными животными и монстрами на 40 холодных, ледяных, но увлекательных уровнях. Используйте свои ледокольные способности, чтобы разбивать ледяные глыбы или создавать собственные ледяные барьеры для защиты. Вперед, съешьте все фрукты! Соберите все фрукты до того, как истечет таймер. Перемещение — WASD или клавиши со стрелками. Заморозка — пробел. Bad Ice-Cream 3 был создан Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирован в HTML5 компанией AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

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