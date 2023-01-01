Run 3 — это бесконечный раннер, в котором вам нужно провести своего маленького инопланетянина по космосу. Run 3 была создана Джозефом Клотье и является третьей частью серии игр Run. Run 3 теперь доступен в формате HTML5, поэтому вы можете играть без поддержки Flash. Вы можете играть в онлайн-игру бесплатно на своем ПК. Ваша миссия проста: бегите как можно дальше и не упадите! Избегайте падающих плиток, ям, ловушек и многого другого при переходе с уровня на уровень. Если вы врежетесь в стены, экран повернется. Эта напряженная и бесконечная игра-раннер отправит вас в устрашающее путешествие по строго ограниченной территории. Вы должны вести маленького серого инопланетянина, путешествующего по постоянно меняющимся территориям. Двигайтесь вдоль любой стены, чтобы найти самый безопасный маршрут и узнать, как долго вы сможете продержаться! Да, в оригинальную игру Run 3 можно играть на Poki без Flash. Таким образом, для игры на ПК, мобильном телефоне и планшете не требуется флеш-памяти! Run 3 создан Джозефом Клотье из США. Он также является создателем Run и Run-2. Run 3 входит в число самых популярных игр на Poki, наряду с другими классическими веб-играми, такими как Happy Wheels.

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