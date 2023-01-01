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Temple Run 2: Spooky Summit

Temple Run 2: Spooky Summit

poki.com

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Temple Run 2: Spooky Summit — это бесконечный раннер, в котором вы убегаете от ужасных демонических обезьян и избегаете всех препятствий и ловушек, встречающихся на пути. Это похоже на классический Temple Run 2, но с жуткой тематикой Хэллоуина! Станьте оборотнем и пройдите коварные тропы, заполненные липкой паутиной, преследуемыми тыквенными призраками, ядовитыми склизкими реками, жуткими темными пещерами, хрупкими костяными мостами и многим другим. Но поторопитесь! Злые монстры-обезьяны все еще преследуют вас! Карта Spooky Summit добавляет острых ощущений в классический опыт Temple Run 2. Готовы ли вы к знакомому, но новому захватывающему приключению? Наслаждайтесь сезоном Хэллоуина с совершенно новой картой, которая будет преследовать ваши кошмары! Temple Run 2: Spooky Summit — это новая карта во второй части мега-хита Temple Run. Его создал Иманги. Играйте в их легендарные бесконечные раннеры Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows, Temple Run 2: Jungle Fall и Temple Run 2: Holi Festival на Poki! Собирайте бесплатные монеты, прыгайте на секунду раньше, чем приближаетесь к краям, улучшайте своего персонажа статистику, точно рассчитывайте время своих прыжков через препятствия с двойным прыжком и обязательно выполняйте задачи этапа. Вы можете играть в Temple Run 2: Spooky Summit в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki.No. Поскольку игра представляет собой бесконечную бегущую игру, храму нет конца; игрок играет до тех пор, пока персонаж не столкнется с большим препятствием, не упадет в воду или не будет настигнут обезьянами-демонами. Для игры в Temple Run 2: Spooky Summit на Poki необходимо подключение к Интернету. Злые обезьяны-демоны (или обезьяны-дьяволы) главные антагонисты Temple Run и ее продолжения Temple Run 2. Они преследуют игрока в поисках золотого идола. Собирайте монеты и заполняйте счетчик силы в Temple Run 2: Spooky Summit, чтобы разблокировать временное повышение скорости и непобедимости. Откройте «Способности» и нажмите на силу, которую хотите улучшить, например, «Продолжительность щита», «Монетный магнит» и «Увеличение расстояния».

Веб-сайт: poki.com

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