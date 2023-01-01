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Sweet Run

Sweet Run

poki.com

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Sweet Run — платформер на конфетную тематику, созданный ИП Злата Рощина. Исследуйте яркий и красочный мир, где горы сделаны из варенья, а дороги вымощены вкусным тестом. В этом раннере бегайте, прыгайте и скользите мимо различных препятствий и открывайте неожиданных героев мультфильмов. Но не обманывайтесь каваи-характером этой игры, поскольку по мере игры темп будет увеличиваться. Как играть: Движение — клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой вверх. Скольжение — клавиша со стрелкой вниз. Тире — клавиша со стрелкой вниз. (В воздухе) Об авторе: Sweet Run создан ИП Злата Рощина. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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