Вы следующая звезда гольфа? В этой приключенческой игре в гольф вы будете прыгать, скользить и плавать, чтобы найти правильный угол для своих ударов. Проделайте дырку в одном из них и лопните шарик, чтобы выиграть золотую медаль. Но будь осторожен! У вас есть только три выстрела, поэтому тратьте их с умом. Элементы управления: Клавиши со стрелками — бегай и прыгай X - Угол и удар по мячу Клавиша «Вверх» — отмена снимков. О создателе: Golf Zero создана Colin Lane Games, студией, состоящей из одного человека, расположенной в Стокгольме, Швеция. Другие игры Колина Лейна включают удары по мячу Dunkers и Dunkers-2, рестлерскую забаву Wrassling, многопользовательскую игру в жанре Tower Defense Fortz и аркадный платформер Temple of Boom.

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