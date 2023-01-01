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Dunkers

Dunkers

poki.com

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Dunkers — это физическая баскетбольная игра, созданная Colin Lane Games. Размахивайте руками, прыгайте и забивайте очки в Dunkers! В этой аркадной баскетбольной игре есть режимы карьеры и для двух игроков. Вы начнете как Пинко. Возьмите мяч и используйте его, чтобы подпрыгнуть вверх. Забивайте корзины вместе с Фрогго, Тимми и Нердо! Dunkers создана Colin Lane Games, индивидуальной студией, базирующейся в Стокгольме, Швеция. Другие игры Колина Лейна включают продолжение Dunkers, Dunkers-2, Wrassling, аркадный платформер Temple of Boom, многопользовательскую игру в жанре Tower Defense Fortz и спортивную игру Golf Zero.

Веб-сайт: poki.com

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