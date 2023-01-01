Base Bros — это многопользовательская онлайн-игра, в которой вы должны попытаться защитить свою базу от волн вторгающихся врагов. Сможете ли вы вместе с другом сразиться с летающими врагами другой планеты? Объединитесь с друзьями и начните лазить, строить и стрелять, чтобы защитить свой мир. Играйте в Base Bros и докажите, что вы лучший защитник. WASD — Ход S — Стрелять/использовать клавиши со стрелками — Стрелка вниз — Стрелять/использовать Base Bros создана Colin Lane Games, студией, состоящей из одного человека, базирующейся в Стокгольме, Швеция. Другие игры Колина Лейна включают Dunkers-2, Wrassling, Temple of Boom, Fortz и Golf Zero.

Веб-сайт: poki.com

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