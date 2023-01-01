Touchdowners — это онлайн-игра в американский футбол, созданная Колином Лейном. Задача в этой игре — выиграть, сделав наибольшее количество тачдаунов. В вашей команде из трех игроков вам нужно будет бегать, прыгать и пасовать, чтобы первым добраться до конечной зоны. Вы планируете играть с двумя игроками или в одиночку в аркадном режиме или в режиме карьеры. Клавиши со стрелками - движение влево/вправоZ - передача мяча Режим двух игроковИгрок 1Z - движение влевоX - движение вправоC - передача мячаИгрок 2Клавиши со стрелками - движение влево/вправоM - передача мячаTouchdowners создан Колином Lane Games — студия, состоящая из одного человека, базирующаяся в Стокгольме, Швеция. Другие игры Колина Лейна включают b-ball hit dunkers-2, а также Wrassling, Temple of Boom, Fortz и Golf Zero.

Веб-сайт: poki.com

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