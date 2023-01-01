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4th and Goal 2018

4th and Goal 2018

poki.com

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4th and Goal 2018 — игра в американский футбол, созданная Тони Корбином. В этой игре вы играете в роли защитника своей футбольной команды и должны делать звонки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте различные ходы из учебника, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать себе несколько метров и организовать еще одну игру. Выбирайте свои ходы из сборника с умом, чтобы вы могли разблокировать других игроков, чтобы сделать попытку и попытаться сделать это командными усилиями! Присоединяйтесь к футбольной команде мирового уровня и выиграйте чемпионат! Подготовьтесь к следующему Суперкубку в 4-м и голе 2018 года. Вы можете играть за любую из лучших команд НФЛ. Выполняйте лучшие игры в нападении, чтобы забить! Движение — клавиши со стрелками Пас/Игра — усиление A/S/D — W Snap ball — навигация по меню пробела — Mouse4th и Goal 2018 был создан Тони Корбином. Это часть серии 4th and Goal, которая началась еще в 2009 году. С тех пор Тони Корбин также создал различные игры по американскому футболу, такие как Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th and Goal 2019 и 4th and Goal 2020, которые также доступны на Poki. !

Веб-сайт: poki.com

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