4th and Goal 2022 — это игра в американский футбол, в которой вы выступаете в роли профессионального защитника, ведущего свою команду к победе. В новейшей части любимой серии в вашей книге игр есть совершенно новые команды, стратегии и расстановки команд. Будучи защитником своей футбольной команды, вам нужно делать ставки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте свои ходы из сборника с умом, чтобы вы могли разблокировать других игроков и сделать попытку, и приложите к этому командные усилия! Делайте большие хиты, забивайте тачдауны и выбирайте пьесы, созданные нынешними и бывшими игроками средней школы, колледжа и профессиональными футболистами! Выбирайте различные ходы из учебника, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать себе несколько метров и организовать еще одну игру. Примите участие в одной игре чемпионата, сразитесь в турнире плей-офф и подготовьтесь к следующему Суперкубку в 4-м и Голе 2022! Станьте защитником своей футбольной команды и совершайте звонки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте различные ходы из книги, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать несколько метров для себя и настроить другую игру. Цель 2022 была создана Glowmonkey. Играйте в другие спортивные игры Poki: Linebacker Alley, Linebacker Alley 2, 4th and Goal-2013, 4th and Goal-2014, 4th and Goal 2018, 4th and Goal 2019, 4th and Goal 2020 и 4th and Goal. 2021 год «Четвертый и гол» — это фраза в футболе, которая указывает, что расстояние между линией схватки и конечной зоной составляет менее десяти ярдов, что означает, что команда находится в нескольких ярдах от тачдауна. Если команда находится на четвертом дауне, это означает, что она стремится к тачдауну.

Веб-сайт: poki.com

