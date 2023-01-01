4th and Goal 2021 — игра в американский футбол, созданная Тони Корбином. В новейшей части любимой серии в вашей книге игр есть совершенно новые команды, стратегии и расстановки команд. Станьте защитником своей футбольной команды и делайте звонки, чтобы забивать тачдауны и реализовывать их. Выбирайте различные ходы из учебника, чтобы организовать прекрасную игру в пас, или попробуйте вырвать себе несколько метров и организовать еще одну игру. Выбирайте свои ходы из сборника с умом, чтобы вы могли разблокировать других игроков, чтобы сделать попытку и попытаться сделать это командными усилиями! Присоединяйтесь к футбольной команде мирового уровня и выиграйте чемпионат! Подготовьтесь к следующему Суперкубку 4th и Goal 2021. Вы можете играть за любую из лучших команд НФЛ. Выполняйте лучшие игры в нападении, чтобы забить! Движение — клавиши со стрелками Пас/Игра — A/S/DBoost — WSnap ball — пробел — навигация по меню — Mouse4th и Goal 2021 была создана Тони Корбином. Играйте в другие спортивные игры Poki: Linebacker Alley 2, Linebacker Alley, 4th и Goal 2020 и 4th и Goal 2019.

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