Footballwars.online — это динамичная многопользовательская футбольная игра IO, созданная ERIGATOHISHIMA. Наденьте футбольный шлем и щитки и приготовьтесь к игре. Footballwars.online сочетает в себе спортивное мастерство и изящество американского футбола с веселой и хаотичной атмосферой игры IO. Ваша цель проста: доставить мяч в зачетную зону и совершить тачдаун! Побеждает команда, набравшая наибольшее количество очков в конце игры. Играйте в Footballwars.online на Poki бесплатно и покажите, что у вас есть все, что нужно, чтобы стать звездой НФЛ! Элементы управления: Мышь – Перемещение О создателе: Footballwars.online создан компанией ERIGATOHISHIMA из Японии.

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