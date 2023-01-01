skribbl io — бесплатная многопользовательская игра в рисование и угадайку. Рисуйте и отгадывайте слова вместе со своими друзьями и людьми со всего мира! Наберите наибольшее количество очков и станьте победителем!

Веб-сайт: skribbl.io

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