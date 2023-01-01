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Pinturillo 2

Pinturillo 2

pinturillo2.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Pinturillo 2 — многопользовательская онлайн-игра в картинках. Многопользовательская онлайн-игра Pictionary. Пинтурильо 2 - Интернет-иллюстрация. Игра «Рисование». Раскрась и отгадай слова. Онлайн флеш игра. Многопользовательская флеш игра. Многопользовательская игра в чате. Общайтесь на английском языке. Испанский чат. Французский чат. Итальянский чат. Португальский чат. Онлайн игра «Нарисуй и угадай». Онлайн-игра для рисования. Игра «Эскиз». Многопользовательская онлайн игра Нарисуй свою вещь. Рисуйте онлайн. Нарисовать что-либо.

Веб-сайт: pinturillo2.com

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