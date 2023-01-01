Raft Wars 2 — это динамичная игра-стрелялка, созданная Мартейном Кунстом как продолжение популярной игры Raft Wars. Саймон и его брат возвращаются из заслуженного отпуска и обнаруживают аквапарк на вершине того места, где они спрятали свое сокровище. Теперь их миссия - закрыть аквапарк и вернуть свое золото! Разрушьте водные горки, бассейны, спасателей, охранников и многое другое, чтобы вернуть свое сокровище! Зарабатывайте монеты, совершая стратегические выстрелы, чтобы разблокировать гранаты, ракеты и улучшения плотов. Raft Wars 2, изначально созданная на Flash, была преобразована в HTML5, поэтому теперь вы можете играть в игру прямо на любом настольном компьютере или мобильном устройстве. Мышь — щелкайте и рисуйте to ShootRaft Wars 2 создана Мартином Кунстом и TinyDobbins из Нидерландов. Они также являются создателями Raft Wars и Raft Wars Multiplayer.

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