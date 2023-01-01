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Raft Wars Multiplayer

Raft Wars Multiplayer

poki.com

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Raft Wars Multiplayer — это многопользовательская версия классической игры Raft Wars. Оригинальная Raft Wars — это увлекательная многоуровневая игра-стрелялка, созданная Мартейном Кунстом, в которой вам и вашему брату Саймону предстоит защищать свое сокровище от врагов всех мастей! На этот раз вашими противниками управляют не компьютеры, а вы играете против других игроков со всего мира! Изначально созданная во Flash, теперь вы можете наслаждаться Raft Wars в формате HTML5 на своем настольном компьютере или мобильном устройстве. Мышь — щелкайте и рисуйте, чтобы стрелять в Raft Wars Мультиплеер создан Мартином Кунстом и TinyDobbins из Нидерландов. Они также являются создателями Raft Wars 2 и Raft Wars.

Веб-сайт: poki.com

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