Fury Wars — это многопользовательская игра-стрелялка, созданная компанией Full HP Ltd. Соберите команду ярких персонажей с чрезвычайно интересным арсеналом оружия, сражайтесь с отрядом противников в потрясающих локациях, зарабатывайте деньги, чтобы улучшить свое снаряжение и продолжайте побеждать! Популярные игровые режимы, такие как «Сопровождение», «Золотая лихорадка» и «Бой насмерть», предлагают динамичные соревновательные действия против реальных игроков. Fury Wars не похожа ни на одну другую многопользовательскую боевую игру. Идите и проверьте! Движение — WASD или клавиши со стрелками. Атака — левая кнопка мыши. Специальная атака — клавиша пробела. Fury Wars была создана компанией Full HP Ltd. Вы можете играть в другие их онлайн-игры в жанре экшн/стрелялки на Poki: Mad GunZ, Battle Forces, Blocky Cars. и Беги и стреляй.

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