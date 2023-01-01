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Run and Gun

Run and Gun

poki.com

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Run and Gun от Mad Pixel Ltd. — это современный вариант классической многоуровневой игры-стрелялки. Ваша миссия проста: победите своих врагов, чтобы добраться до большого босса и перейти на следующий уровень! Обязательно работайте над своей целью, так как вы будете зарабатывать больше за каждый выстрел в голову, что позволит вам собирать монеты для улучшения вашей брони и оружия. Но если вы промахнетесь, ваше приключение с бегом и стрельбой может закончиться! Играйте в Run and Gun на Poki в своем браузере и испытайте эту захватывающую аркадную игру-стрелялку! Элементы управления: Мышь/пробел – Стрелять О создателе: Run and Gun создана компанией Mad Pixel Ltd. Они также являются создателями Mad GunZ.

Веб-сайт: poki.com

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