Wild Bullets — это аркадная игра, в которой вы — городской шериф, которому поручено выследить и победить четырех боссов демонов и их приспешников, прежде чем все человечество будет порабощено. Спасите свой прекрасный западный город от бандитской банды демонов, которые превратили его жителей в марионеток, управляемых разумом! Найдите и обыщите сундуки в поисках новых мощных типов боеприпасов. Затем собирайте монеты, чтобы разблокировать новых персонажей, или тратьте их на улучшения. Выбирайте дикие карты, дающие дополнительные способности, побеждайте нескольких врагов и выполняйте цепочки комбо, чтобы открыть портал в Страну Демонов! Это приключение в жанре «стрелялка», которое вы не захотите пропустить! Движение — клавиши WASD Стрельба — KPunch — LWild Bullets создана BUN GUN. Посмотрите другие их игры на Poki: Hoppenhelm и Dodge Blast.

Веб-сайт: poki.com

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