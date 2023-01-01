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Fowlst

Fowlst

poki.com

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Fowlst — это игра в жанре экшн, в которой вы — прыгающий цыпленок, цель которого — спасти мир, уничтожая демонов. Коснитесь левой и правой сторон экрана, чтобы прыгнуть в эту сторону соответственно. Уклоняйтесь от пуль, раздавливайте монстров, собирайте добычу, промойте и повторите! Вас ждут обширные процедурно генерируемые этапы, которые нужно победить, огромные боссы, которых нужно победить, а также всевозможные гаджеты и штуковины, с которыми можно взаимодействовать. Есть ловушки, такие как колючие колеса, а также интересные вещи, такие как туннельные трубы, которые могут помочь вам в момент боя. Из ваших противников также выпадут деньги и жизни, которые пригодятся, чтобы повысить ваши шансы на уничтожение зла. Приготовьтесь клевать врагов! Двигайтесь влево — A или стрелка влево (нажмите влево на мобильном телефоне). Двигайтесь вправо — D или стрелка вправо (нажмите вправо на мобильном телефоне). Используйте питание — W или стрелку вверх (нажмите вверх на мобильном телефоне). Если вы Играя на мобильном устройстве, коснитесь левой части экрана, чтобы прыгнуть влево, правой стороны, чтобы прыгнуть вправо, и проведите пальцем вверх, чтобы использовать предмет, который вы держите в руках. Fowlst создан Томасом К. Янгом, разработчиком игр из Нью-Йорка. Зеландия. Играйте в другие их игры на Poki: Dadish, Dadish 2, Super Fowlst и Super Fowlst 2.

Веб-сайт: poki.com

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