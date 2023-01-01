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Speed King

Speed King

poki.com

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Speed ​​King — уникальная аркадная игра с элементами платформера и головоломки. Как верный член королевской семьи, вы имеете полное право уничтожить все, что существует в вашем королевстве. Воспользуйтесь этим правом, быстро разбивая каждый ящик, который вы видите. Вы можете провести пальцем в любом направлении, чтобы быстро броситься. Продолжайте перемещаться по уровню, избегая врагов и препятствий, обращая внимание на границы уровня, чтобы двигаться в правильном направлении. Легко, правда? Ну, один из способов это выяснить. Прыгайте в игру, пройдите каждый уровень и вернитесь на свой трон в качестве Короля Скорости! Используйте WASD или клавиши со стрелками, чтобы двигаться вперед, назад или из стороны в сторону! На мобильном телефоне просто проведите пальцем в нужном направлении! Speed ​​King создан Мартином Магни (Fancade). Сыграйте в их сложную гоночную игру с платформером-головоломкой на Poki: Drive Mad! Вы можете играть в Speed ​​King бесплатно на Poki. В Speed ​​King можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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