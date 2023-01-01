Drive Mad — автомобильная игра, в которой вы едете по трассе, полной препятствий. Ваша цель — добраться до финиша целым и невредимым. Вам нужно сбалансировать скорость, чтобы ваша машина не перевернулась. Это сложнее, чем кажется, поскольку вам предстоит насладиться множеством захватывающих и креативных трюков и препятствий. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Drive Mad?Двигаться вперед — W, D, X, стрелка вверх, стрелка вправо, щелчок мышью.Двигаться назад — S, A, Z, стрелка вниз, стрелка влево. Drive Mad создан Мартином Магни. . Играйте в другие их аркадные игры на Poki: Speed ​​King. Вы можете играть в Drive Mad бесплатно на Poki. В Drive Mad можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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