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Blumgi Rocket

Blumgi Rocket

poki.com

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Blumgi Rocket — это платформер, в котором вы управляете ракетно-быстрым автомобилем и преодолеваете красочные уровни, наполненные препятствиями. Поднимайтесь по холмам, спускайтесь по склонам, через туннели, горы и многое другое на полной скорости! Испытайте острые ощущения от крутой замедленной анимации, запуская ракеты. Чем дольше вы будете удерживать кнопку ракеты, тем мощнее вы будете двигаться. Находясь в воздухе, выполняйте трюки, чтобы быстрее пройти уровень и произвести впечатление на своих фанатов. Разблокируйте новые скины для транспортных средств, проходя игру и проходя каждый уровень. Как быстро вы сможете пройти Blumgi Rocket и освоить эту игру? Движение — клавиши со стрелками W/S или вверх/вниз. Ракета — пробел. Движение — ARocket — DBlumgi Rocket была создана Blumgi. Это их первая игра на Poki! Вы можете играть в Blumgi Rocket, не скачивая и не устанавливая бесплатно, используя свой настольный компьютер и мобильные устройства на Poki.Да. Вы можете разблокировать новые скины и новые красочные автомобили в Blumgi Rocket.

Веб-сайт: poki.com

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