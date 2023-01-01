Tunnel Rush 2 — это игра на ловкость, в которой вы быстро мчитесь по красочным 3D-туннелям и испытаете волнующий калейдоскоп опасностей и сокровищ! Поворачивайте экран по или против часовой стрелки, чтобы переместить свой корабль и преодолеть препятствие, соответствующее текущему цвету вашего корабля, иначе ваш корабль потерпит крушение. Соберите как можно больше алмазов, чтобы улучшить свой корабль. С каждым пройденным уровнем препятствия будет становиться все труднее преодолевать, поэтому сосредоточьтесь на экране и держите пальцы на кнопках! Сможете ли вы пройти Tunnel Rush 2 и разблокировать все обновления? Перемещение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо (для мобильных устройств) Перемещение — коснитесь и удерживайте левую или правую часть экрана. Tunnel Rush 2 была создана Deer Cat Games. Играйте в другие их легендарные игры Poki: Tunnel Rush, Super Speeder, Wave Rider и Strings. Вы можете играть в Tunnel Rush 2 на Poki. Tunnel Rush была выпущена в 2003 году. Tunnel Rush 2 была выпущена в 2018 году. Вы можете играть в Tunnel Rush 2 в своем браузере без установка или загрузка бесплатно на Poki. Да, вы можете разблокировать множество скинов в Tunnel Rush 2 по мере прохождения игры.

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