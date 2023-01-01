Cat Loves Cake 2 — это платформерная игра, созданная DoubleDutch Games. Вы играете за надувного кота, и вам придется прыгать по уровню, чтобы добраться до вкусного торта! Остерегайтесь шипов и ловушек на пути! Разблокируйте все больше и больше игровых животных по мере прохождения уровней. Если вы потерпите неудачу пару раз, уровень покажет вам идеальный маршрут. Сможете ли вы пройти все уровни и разблокировать всех игровых персонажей? Элементы управления отображаются в игре. Движение — клавиши со стрелками влево и вправо. В игре есть масса уникальных персонажей Cats Love Cake 2, которые можно разблокировать. Все они созданы по мотивам животных. Cats Love Cake 2 была создана компанией DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 — это продолжение знаменитой игры Cats Love Cake! В Cats Love Cake 2 можно играть бесплатно на Poki. В Cats Love Cake 2 можно играть как на компьютере, так и на мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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