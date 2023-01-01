WebCatalog
BoxRob 2

BoxRob 2

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для BoxRob 2 в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

BoxRob 2 — это платформер-головоломка, в которой вы загружаете груз в грузовик с помощью вилочного погрузчика, который стал еще более гибким и динамичным, чем когда-либо! Чтобы пройти уровень, вам нужно собрать все коробки и вставить их в соответствующие слоты. Некоторые уровни просты, и вы просто ездите и собираете коробки, но по мере прохождения игры уровни становятся сложнее. Выполняйте специальные движения или следуйте последовательностям, чтобы решить головоломку и пройти уровень. Поделитесь BoxRob 2 с друзьями и сравните свои рекорды. Не забудьте сыграть в первую игру серии, BoxRob! Двигайтесь влево/вправо – A/DJump – WP Подбирайте коробки – касайтесь или щелкайте левой кнопкой мыши BoxRob 2 был создан 7Spot Games. Играйте в другие головоломки Poki: BoxRob, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 и В Truck Loader 5BoxRob 2 можно играть бесплатно на Poki. В BoxRob 2 можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BoxRob 2, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

BoxRob

BoxRob

poki.com

Truck Loader

Truck Loader

poki.com

Truck Loader 2

Truck Loader 2

poki.com

BoxRob 3

BoxRob 3

poki.com

Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

Moving Truck

Moving Truck

poki.com

ZOOM-BE

ZOOM-BE

poki.com

Truck Loader 5

Truck Loader 5

poki.com

Truck Loader 4

Truck Loader 4

poki.com

ZOOM-BE 2

ZOOM-BE 2

poki.com

Duo Vikings 2

Duo Vikings 2

poki.com

Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности