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Duo Vikings 3

Duo Vikings 3

poki.com

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Duo Vikings 3 — это совместная игра-головоломка для двух игроков от 7Spot Games. В третьей части серии Duo Vikings два наших приятеля-викинга продолжают свое путешествие, снова исследуя полные препятствий замки и тщательно продуманные уровни. Нажимайте на триггеры, открывайте двери, активируйте лифты и разбивайте бьющиеся предметы. Пройдите через эти потрясающие залы и заслужите свое место в Валгалле. Играйте с другом, чтобы получить максимум удовольствия! Перемещение — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Удар/использование — S или клавиша со стрелкой вниз. Duo Vikings 3 была создана 7Spot Games, литовским разработчиком и издателем видеоигр. У них есть и другие совместные игры на Poki: Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 и ZOOM-BE 3. У них также есть игры о грузовиках, такие как: Truck Loader 4 и Truck Loader 5. .

Веб-сайт: poki.com

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