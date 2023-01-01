ZOOM-BE 3 — это новейшее продолжение совместного путешествия, в котором вы ведете двух лучших зомби через уровни, заполненные препятствиями, и решаете проблемы, с которыми они сталкиваются на пути. Соберите все звезды, избегайте попадания в руки охранников и пройдите ZOOM-BE 3 с честью. Обязательно наденьте все комбинации скинов и аксессуаров, чтобы еще больше удовольствия! Некоторые дружеские отношения сохраняются на всю жизнь, но некоторые длятся дольше. Движение — клавиши со стрелками A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой W или стрелка вверх. Удар — клавиша со стрелкой S или стрелка вниз. ZOOM-BE 3 был создан литовским разработчиком видеоигр 7Spot Games. и издатель. Играйте бесплатно в другие их развлекательные игры на Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 и Truck Loader 5.

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