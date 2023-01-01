BoxRob 3 — платформер-головоломка, в которой вы загружаете груз в грузовик с помощью вилочного погрузчика, который стал еще более гибким и динамичным, чем когда-либо! Чтобы пройти уровень, вам нужно собрать все коробки и вставить их в соответствующие слоты. Некоторые уровни просты, и вы просто ездите и собираете коробки, но по мере прохождения игры уровни становятся сложнее. Выполняйте специальные движения или следуйте последовательностям, чтобы решить головоломку и пройти уровень. Поделитесь BoxRob 3 с друзьями и сравните свои рекорды. Не забудьте поиграть в предыдущие игры серии, BoxRob и BoxRob 2! Двигайтесь влево/вправо – A/DJump – WP Подбирайте коробки – коснитесь или щелкните левой кнопкой мыши BoxRob 3 был создан 7Spot Games. Играйте в другие головоломки Poki: BoxRob, BoxRob 2, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 и Truck Loader 5BoxRob 3 можно играть бесплатно на Poki. В BoxRob 3 можно бесплатно играть как на настольном компьютере, так и на мобильном телефоне на Poki.

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