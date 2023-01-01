Moving Truck: Construction — это платформер-головоломка, в которой вам нужно вовремя перевезти вещи ваших клиентов в их новый дом, ничего не повредив. Ведите свой грузовик по коварным тропам с неровностями и препятствиями. Вы столкнетесь с трудностями, такими как простые выбоины, но также и с более сложными, такими как гигантские колеса, вращающиеся против часовой стрелки, по которым вам придется проезжать. Не повредите свой груз, иначе вы потеряете свой заработок. И на заработанные деньги вы сможете приобрести множество замечательных вещей, например, новую покраску, окраску автомобиля, бирки, новые колеса и многое другое! Не забудьте использовать Nitro, чтобы максимизировать свой счет! Двигайтесь влево/вправо — A/D или клавиши со стрелками влево и вправо. Ускоряйтесь — W или клавиша со стрелкой вверх. Движущийся грузовик: строительство было создано 7Spot Games. Играйте в другие их головоломки на Poki: Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4, и Truck Loader 5. Вы можете играть в Moving Truck: Construction бесплатно на Poki. В Moving Truck: Construction можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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