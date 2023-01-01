Moving Truck: Bounty — платформер-головоломка, в которой вы доставляете груз в пункт назначения, не повреждая его. Двигайтесь из пункта А в пункт Б, обращая внимание на ухабистые дороги, опасности окружающей среды, такие как падающие камни, выбоины и большие приспособления, которые могут либо увеличить скорость, либо привести к тому, что вы потеряете свой товар. Старайтесь сводить ошибки к минимуму, чтобы они не сократили ваш заработок. Вы даже можете выполнять трюки, если чувствуете в себе смелость. На заработанные деньги вы также можете приобрести множество замечательных предметов, например, новую покраску, окраску автомобиля, бирки, новые колеса и многое другое! Не забудьте использовать Nitro, чтобы максимизировать свой счет! Двигайтесь влево/вправо — A/D или клавиши со стрелками влево и вправо. Ускорение — W или стрелка вверх. Nitro — пробел. Движущийся грузовик: Bounty был создан 7Spot Games. Играйте в другие их головоломки на Poki: Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader , Truck Loader 4 и Truck Loader 5. Вы можете играть в Moving Truck: Bounty бесплатно на Poki. В Moving Truck: Bounty можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

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