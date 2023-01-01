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Ninja Mouse

Ninja Mouse

poki.com

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Ninja Mouse — это платформер-головоломка, в которой вы — милый мышонок, собирающий еду. Проникайте в дома и находите сыр, роясь в шкафах, ящиках, чуланах, диванах, сейфах и практически во всем, с чем можно взаимодействовать! Здесь есть головоломки с прыжками, препятствия, ловушки и, самое главное, умные кошки, готовые поймать вас с поличным. Избегайте их взглядов, хорошо рассчитывайте время и планируйте свои действия и наносите удары, когда никто не смотрит. Если вы не можете пройти мимо кошки, прыгните и наступите ей на голову, чтобы обезвредить ее. Постарайтесь собрать как можно больше звезд, потому что получение всех 150 откроет специальный бонусный уровень, и этот сюрприз вам понравится. И не забывайте, что вы можете пропустить уровень, если застрянете. Есть ли у вас навыки, чтобы собрать каждую звезду и кусочек сыра? Двигайтесь влево/вправо — A/D или клавиши со стрелками. Прыжок — W или стрелка вверх. Взаимодействуйте — ENinja Mouse была создана 7Spot Games. Играйте в другие их головоломки на Poki: Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM- BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 и Truck Loader 5. Вы можете играть в Ninja Mouse бесплатно на Poki. В Ninja Mouse можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ninja Mouse, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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