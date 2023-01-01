Moving Truck — платформер-головоломка, созданный 7Spot Games. В этой игре ваша цель — добраться до цели на грузовике, доставляющем посылку. Чтобы пройти уровень, вам нужно правильно управлять грузовиком и не повредить посылку, иначе вы потеряете монеты. Если вы едете достаточно быстро, вы сможете пройти испытание на скорость на любом уровне! Не забудьте поделиться «Движущимся грузовиком» с друзьями и сравнить свои рекорды! Двигайтесь влево/вправо — A/D или клавиши со стрелками влево и вправо. Ускоряйтесь — W или клавиша со стрелкой вверх. Движущийся грузовик был создан 7Spot Games. Играйте в другие головоломки Poki: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 и Truck Loader. 5

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