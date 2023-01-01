ZOOM-BE — это совместная игра, в которой вы помогаете двум друзьям-зомби сбежать со злого объекта через уровни, наполненные препятствиями. Используйте свои МЫШЛЕНИЯ и логику, чтобы решить все головоломки, не попасться и, самое главное, никогда не оставлять друга позади. Некоторые дружеские отношения сохраняются на всю жизнь, а некоторые — дольше. Движение — AD или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Удар — S или клавиша со стрелкой вниз. ZOOM-BE был создан 7Spot Games, литовским разработчиком и издателем видеоигр. Играйте бесплатно в другие их развлекательные игры на Poki: Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Survival 3, Truck Loader, Truck Loader 2, Truck Loader 3, Truck Loader 4, Truck Loader 5. , ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 и BoxRob

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