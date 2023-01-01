Duo Survival — это совместная игра для двух игроков от 7Spot Games, в которой вы помогаете двум выжившим в апокалипсисе сбежать от зомби через уровни, наполненные препятствиями. Присоединяйтесь к этому дуэту отважных искателей приключений и окунитесь в постапокалиптический мир, полный голодных зомби. Играйте с другом и решайте увлекательные головоломки, нажимайте на кнопки, открывайте двери, активируйте лифты... и ведите персонажей к лекарству от вируса. Это ваш последний шанс: решите судьбу человечества в Duo Survival! Двигаться — AD или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Ударить/бросить бутылку — S или клавиша со стрелкой вниз. Duo Survival был создан литовской видеоигрой 7Spot Games. разработчик и издатель. Играйте бесплатно в другие их развлекательные игры на Poki: Duo Vikings, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 и Truck Loader 5.

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