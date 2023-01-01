Duo Survival 2 — это совместная игра-головоломка для двух игроков от 7Spot Games. Помогите им сбежать от орды зомби, используя сильные стороны каждого персонажа. Решайте блестящие головоломки, ползайте по скрытым комнатам, активируйте захватывающие приспособления и многое другое! Наша любимая пара, выжившая в зомби-апокалипсисе, возвращается в поисках новых приключений. Сможете ли вы помочь двум героям найти лекарство? Попробуйте поиграть с другом, чтобы получить максимум удовольствия. Движение — AD или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой W или клавиша со стрелкой вверх. Удар/бросок бутылки — S или клавиша со стрелкой вниз. Duo Survival 2 была создана 7Spot Games, литовским разработчиком видеоигр и издатель. Играйте бесплатно в другие их развлекательные игры на Poki: Duo Vikings, Duo Survival, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3 и Truck Loader 5.

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