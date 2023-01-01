Duo Vikings 2 — это совместная игра для двух игроков от 7Spot Games. Во второй части серии Duo Vikings два наших приятеля-викинга продолжают свое путешествие, исследуя еще больше замков с препятствиями и тщательно продуманных уровней. Вы можете играть в одиночку, но гораздо интереснее играть с другом, решая все головоломки вместе. Нажимайте на триггеры, открывайте двери, активируйте лифты и разбивайте бьющиеся предметы. Пройдите через эти потрясающие залы и заработайте свое место в Валгалле. Двигаться — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Ударить/Использовать — S или клавиша со стрелкой вниз. Duo Vikings 2 была создана литовской видеокомпанией 7Spot Games. разработчик и издатель игр. У них есть и другие совместные игры на Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 и ZOOM-BE 3. У них также есть игры о грузовиках, такие как Truck Loader 4 и Truck Loader 5.

Веб-сайт: poki.com

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