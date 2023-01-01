Truck Loader — классическая игра-головоломка, в которой вам нужно загрузить груз в грузовик с помощью вилочного погрузчика. Коробки разбросаны по уровням, и вам нужно собрать их и загрузить грузовик, чтобы пройти уровень. Некоторые уровни просты, и вы просто ездите и собираете коробки, но по мере прохождения игры уровни становятся сложнее. Выполняйте специальные движения или следуйте последовательностям, чтобы решить головоломку и пройти уровень. Теперь вы можете бесплатно играть в серию Truck Loader на своем настольном компьютере или мобильном устройстве на Poki! Двигайтесь влево/вправо - A/DJump - WP Подбирайте коробки - Укажите и щелкните мышью. Truck Loader был создан 7Spot Games, литовским разработчиком видеоигр. и издатель. На Poki есть и другие замечательные головоломки и платформеры: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Survival 3, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, Truck Loader 2, Truck Loader 3, Truck Loader 4, Truck Loader 5, ZOOM -BE, ZOOM-BE 2 и ZOOM-BE 3

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