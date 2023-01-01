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Truck Loader 3

Truck Loader 3

poki.com

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Truck Loader 3 — игра-головоломка, в которой вам нужно собрать груз и загрузить его в грузовик. Вы управляете вилочным погрузчиком, чтобы собрать все коробки, разбросанные по уровню. Соберите все коробки, чтобы пройти уровень. Иногда необходимо нажимать кнопки, тянуть рычаги и многое другое, чтобы найти верные пути сбора груза. Сможете ли вы пройти каждый уровень в Truck Loader 3? Двигайтесь влево/вправо – A/DJump – WP Подбирайте коробки – цельтесь и коснитесь/щелкните. Truck Loader 3 был создан 7Spot Games, литовским разработчиком и издателем видеоигр. На Poki есть и другие захватывающие игры: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 и ZOOM-BE 3. У них также есть игры о грузовиках, такие как: Truck Loader 2 и погрузчик 5.

Веб-сайт: poki.com

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