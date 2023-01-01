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Truck Loader 4

Truck Loader 4

poki.com

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Truck Loader 4 — классическая игра-головоломка, в которой вам нужно загрузить груз в грузовик с помощью вилочного погрузчика. Коробки разбросаны по уровням, и вам нужно собрать их и загрузить грузовик, чтобы пройти уровень. Некоторые уровни просты, и вы просто ездите, чтобы собрать коробки, но по мере продвижения в игре уровни становятся сложнее, и вам нужно выполнять специальные движения или следовать последовательностям, чтобы пройти уровни. Двигайтесь влево/вправо — A/D Jump. - W Собирайте коробки - Укажите и щелкните мышью. Truck Loader 4 был создан 7Spot Games, литовским разработчиком и издателем видеоигр. Попробуйте также пройти Truck Loader 5 на Poki.

Веб-сайт: poki.com

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