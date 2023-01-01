Truck Loader 2 — классическая игра-головоломка, в которой вам нужно загрузить груз в грузовик с помощью вилочного погрузчика. Коробки разбросаны по уровням, и вам нужно собрать их и загрузить грузовик, чтобы пройти уровень. Некоторые уровни просты, и вы просто ездите, чтобы собрать коробки, но по мере продвижения в игре уровни становятся сложнее, и вам нужно выполнять специальные движения или следовать последовательностям, чтобы пройти уровни. Готовы ли вы к захватывающей второй части этой захватывающей серии головоломок? Двигайтесь влево/вправо — A/DJump — WP Подбирайте коробки — цельтесь и нажимайте/щелкайте. Truck Loader 2 был создан 7Spot Games, литовским разработчиком и издателем видеоигр. На Poki есть и другие захватывающие игры: Duo Vikings 3, Duo Vikings 2, Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 и ZOOM-BE 3. У них также есть игры о грузовиках, такие как: Truck Loader 4 и погрузчик 5.

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