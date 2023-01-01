ZOOM-BE 2 — продолжение оригинальной кооперативной игры ZOOM-BE. На этот раз ZOOM и BE отправляются на поиски мести. Играйте сами или с другом. Вам предстоит решить множество новых уровней, новых врагов и головоломок. Некоторые дружеские отношения сохраняются на всю жизнь, а некоторые — дольше. Движение — AD или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Удар — S или клавиша со стрелкой вниз. ZOOM-BE 2 был создан 7Spot Games, литовским разработчиком и издателем видеоигр. Играйте бесплатно в другие их развлекательные игры на Poki: Duo Vikings, Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 3 и Truck Loader 5.

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