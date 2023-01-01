BoxRob — платформер-головоломка, созданный 7Spot Games. В этой игре ваша цель — загрузить груз в грузовик с помощью гибкого вилочного погрузчика. Чтобы пройти уровень, вам нужно собрать все коробки и вставить их в соответствующие слоты. Некоторые уровни просты, и вы просто ездите и собираете коробки, но по мере прохождения игры уровни становятся сложнее. Выполняйте специальные движения или следуйте последовательностям, чтобы решить головоломку и пройти уровень. Не забудьте поделиться BoxRob с друзьями и сравнить свои рекорды! Двигайтесь влево/вправо - A/DJump - WP Подбирайте коробки - коснитесь или щелкните левой кнопкой мышиBoxRob был создан 7Spot Games. Играйте в другие головоломки Poki: Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2, ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 и Truck Loader. 5

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BoxRob, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.