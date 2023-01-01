Duo Vikings — это совместная игра для двух игроков от 7Spot Games, в которой вы помогаете двум викингам совершить набег на замок через уровни, наполненные препятствиями. Присоединяйтесь к этому дуэту отважных воинов и войдите в великолепный замок, полный богатств и сокровищ, ожидающих, чтобы вы их забрали. Играйте со своим другом и вместе решайте все увлекательные головоломки. Нажимайте на триггеры, открывайте двери, активируйте лифты и разбивайте бьющиеся предметы. Пройдите через эти потрясающие залы и заработайте свое место в Валгалле. Двигаться — A/D или клавиши со стрелками влево/вправо. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх. Ударить/Использовать — S или клавиша со стрелкой вниз. Duo Vikings был создан литовской видеоигрой 7Spot Games. разработчик и издатель. У них есть и другие совместные игры на Poki: Duo Survival, Duo Survival 2, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2 и ZOOM-BE 3. У них также есть игры для грузовиков, такие как Truck Loader 4 и Truck Loader 5.

Веб-сайт: poki.com

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