Lands of Blight — это приключенческая игра, в которой вы берете под свой контроль персонажа, который автоматически атакует каждые несколько секунд, и вам нужно выжить в непрерывных волнах монстров. Просто гуляйте по местности и атакуйте как можно больше монстров, пытаясь вырваться из их лап. Вы будете получать опыт и повышать уровень, уничтожая бесчисленных врагов, как и в других ролевых играх. И каждый раз, когда вы повышаете уровень, вы открываете случайную силу, которая изменит ваш стиль игры. Выберите, какое усиление вы получите, поскольку это будет иметь последствия. Разработайте стратегию развития своего героя и убедитесь, что вы выбираете только лучшие способности, которые помогут вам пережить ночь. Есть такие способности, как исцеление, увеличение силы атаки, увеличенный радиус поражения и даже захватывающие заклинания, такие как огненный шар и удар молнии. Обязательно попадайте в сундуки, чтобы разблокировать удивительные награды! Сможете ли вы дожить до рассвета в Lands of Blight? Перемещение — WASD или клавиши со стрелками ESC — пауза или возобновление паузы Пробел — принять выбор. Lands of Blight была создана 7Spot Games. Играйте в другие их головоломки на Poki: Ninja Mouse, Moving Truck: Bounty, Moving Truck: Construction, Moving Truck, Duo Survival, Duo Survival 2, Duo Vikings, Duo Vikings 2, Duo Vikings 3, ZOOM-BE, ZOOM-BE 2. , ZOOM-BE 3, Truck Loader, Truck Loader 4 и Truck Loader 5. Вы можете играть в Lands of Blight бесплатно на Poki. В Lands of Blight можно играть на компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

